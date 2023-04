SPORT1 wird Medienpartner der Special Olympics World Games Berlin 2023 SPORT1 wird Medienpartner der Special Olympics World Games Berlin 2023

Das Partnerlogo der Special Olympics mit SPORT1 als Medienpartner © Special Olympics Deutschland

SPORT1 wird Teil der großen Medien-Allianz zu den Special Olympics World Games und berichtet auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen umfangreich über die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung

Sven Albrecht, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland und des Organisationskomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023: „Unsere Vision, für die Weltspiele 2023 und damit eine in der Historie der deutschen Sportberichterstattung einmalige Allianz der führenden elektronisch Sport berichterstattenden Medienunternehmen Deutschlands in ein Team zusammen zu bringen, ist wahr geworden. Wir freuen uns sehr, dass auch SPORT1 in diesem Team dabei ist.“

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Die Unterstützung der Special Olympics World Games in Berlin als Teil der großen Medien-Allianz ist uns ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam geben wir den Athletinnen und Athleten ihre große Bühne und machen uns stark für Vielfalt und Inklusion in unserer Gesellschaft.“

Ismaning, 25. April 2023 – Mittendrin bei den Weltspielen der Inklusion: SPORT1 unterstützt im Rahmen einer Medien-Allianz die Special Olympics World Games Berlin 2023. Die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung findet vom 17. bis 25. Juni zum ersten Mal in Deutschland statt. Annähernd 7.000 Athlet:innen mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden in insgesamt 26 Sportarten in Berlin antreten. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform wird die Special Olympics World Games Berlin 2023 auf seinen TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen mit einer umfangreichen Berichterstattung begleiten. SPORT1 wird damit Teil der großen Medien-Allianz, der zahlreiche weitere Sender und Medienunternehmen angehören, um den Special Olympics World Games Berlin 2023 und dem Thema Inklusion auch medial eine große Plattform zu bieten.

Die Special Olympics World Games Berlin 2023 auf SPORT1

Bereits vor Beginn wird SPORT1 im „STAHLWERK Doppelpass“, Deutschlands populärstem Fußballtalk, am 4. Juni die Special Olympics World Games Berlin 2023 redaktionell mit einbinden, um die Zuschauer:innen auch in seinem Leuchtturm-Format auf die Veranstaltung einzustimmen. Zudem ist am 24. Juni im Free-TV auf SPORT1 eine einstündige Talksendung speziell zu den Special Olympics geplant. In eigenen „SPORT1 News – Special Olympics Spezial“ wird es von Montag, 19. Juni, bis Freitag, 23. Juni, jeweils ab 19:30 Uhr halbstündige Tageszusammenfassungen aus den MITTENDRIN Studios in Ismaning geben – inklusive Interviews, Behind-the-Scenes und Filmbeiträgen rund um die Spiele.

In seinen Digital- und Social-Media-Angeboten bietet SPORT1 den Fans eine umfangreiche redaktionelle Berichterstattung mit News, Interviews und Hintergrundberichten – auf SPORT1.de und der SPORT1 App in einem eigenen „Special Olympics“-Channel. Die Artikel werden als zusätzlicher Service auch in leichter Sprache angeboten.

In Berlin wird SPORT1 mit einem eigenen Reporter:innen-Team präsent sein, das für die TV-, Digital- und Social-Media-Plattformen berichten wird.

„Unsere Vision, für die Weltspiele 2023 und damit eine in der Historie der deutschen Sportberichterstattung einmalige Allianz der führenden elektronisch Sport berichterstattenden Medienunternehmen Deutschlands in ein Team zusammen zu bringen, ist wahr geworden. Wir freuen uns sehr, dass auch SPORT1 in diesem Team dabei ist. Die Voraussetzungen sind nunmehr geschaffen, um mit großer Medienpower größtmögliche Aufmerksamkeit für unsere Athlet:innen zu erreichen und damit auch mehr Bewusstsein für ihre Herausforderungen im Alltag zu schaffen“, sagt Sven Albrecht, Geschäftsführer von Special Olympics Deutschland und des Organisationskomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023.

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: „Die Unterstützung der Special Olympics World Games in Berlin als Teil der großen Medien-Allianz ist uns ein wichtiges Anliegen. Gemeinsam geben wir den Athletinnen und Athleten ihre große Bühne und machen uns stark für Vielfalt und Inklusion in unserer Gesellschaft. Die Vorfreude auf diese weltweit größte inklusive Sportveranstaltung hier bei uns in Deutschland ist bereits jetzt enorm: Wir werden die besondere Atmosphäre bei diesem großartigen Ereignis auch auf unseren Plattformen für die Zuschauerinnen und Zuschauer transportieren – und die herausragende integrative Kraft des Sports mit all seinen positiven Emotionen zusammen feiern.“

Über die Special Olympics World Games

Die Special Olympics World Games sind das größte Sportereignis der Welt für Menschen mit geistiger Behinderung. Vom 17. bis 25. Juni finden sie in Berlin statt. Annähernd 7.000 Sportler:innen aus 190 Ländern werden in 26 Sportarten miteinander wetteifern. Die meisten Wettbewerbe finden im Olympiapark am Olympiastadion und in der Messe Berlin statt. Alle Infos unter: www.berlin2023.org .

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig

Director Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1210