Eishockey-WM 2023: Testspiele von Deutschland LIVE im TV und in Highlight-Sendungen

Der WM-Countdown läuft: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft befindet sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf die WM (von 12. bis 28. Mai in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) - alle Spiele LIVE auf den SPORT1 -Plattformen) .

Selten waren die Testspiele für die DEB-Auswahl so wichtig, denn der neue Bundestrainer Harold Kreis muss kurz nach seinem Amtsantritt schnell ein schlagkräftiges Team formen. SPORT1 begleitet Deutschland auf dem Weg zur Eishockey-Weltmeisterschaft und zeigt alle sieben Vorbereitungsspiele live oder in Highlights im Free-TV , darunter die WM-Generalprobe gegen Medaillenkandidat USA.

Am Freitag, 28. April steigt die erste Live-Partie, LIVE ab 17:25 Uhr, in der Slowakei gastiert. Nach einem weiteren Duell gegen die Slowakei wird auch die deutsche WM-Generalprobe gegen Medaillenkandidat und Gruppengegner USA in München am Dienstag, 9. Mai, live ab 19:15 Uhr auf SPORT1 übertragen.