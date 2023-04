NBA, Playoffs: LeBron-Show bei Lakers-Thriller - drei Matchbälle für Schröder, Bucks vor Aus

Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers stehen in den Playoffs der NBA kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers stehen in den NBA-Playoffs kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Die Kalifornier setzten sich zu Hause mit 117:111 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies durch und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 3:1. In der Nacht auf Donnerstag bietet sich für LA nun die Chance, in Memphis alles klarzumachen.