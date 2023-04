Curling-WM: Schöll/Harsch weiter ohne Sieg

Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Klaudius Harsch muss bei der Mixed-Weltmeisterschaft weiter auf den ersten Erfolg warten. Die Bronzemedaillengewinner der WM 2022 unterlagen den USA am Dienstag mit 1:7 und kassierten damit in Gangneung/Südkorea die fünfte Niederlage im fünften Spiel.

Die Oberstdorferin Schöll (32) und der Rastatter Harsch (22), die zum dritten Mal gemeinsam bei der Mixed-WM am Start sind, liegen derzeit gemeinsam mit den ebenfalls noch sieglosen Engländern am Tabellenende der Gruppe B. Am Dienstag tritt das deutsche Duo noch gegen Schweden (11.00 Uhr MESZ) an.