Alle wollen auf den Everest: Rekord bei "Eintrittskarten"

Riesenandrang am Dach der Welt: Nepal hat 454 „Eintrittskarten“ für die Besteigung des Mount Everest vergeben und damit eine Rekordmarke aufgestellt.

Die meisten Zusagen gingen in diesem Jahr nach China (96), dahinter folgen die USA (87). Für Ang Tshering Sherpa, ehemaliger Präsident des Bergsteigerverbandes "Nepal Mountaineering Association", wollen viele Antragsteller nun nachholen, was in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie nicht möglich war.