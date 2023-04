NFL: Hurts will Titel gewinnen

"Ich versuche nur, die beste Version von mir selbst zu sein - der beste Spieler, Anführer und Mann, der ich sein kann. Und das wird sich nie ändern", versicherte Hurts. Er war 2020 als Nummer 53 von Philadelphia im Draft gezogen worden, in der vergangenen Saison führte der gebürtige Texaner die Eagles in den Super Bowl, in dem sie sich nur knapp den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes geschlagen geben mussten. Das soll sich laut Hurts in der kommenden Saison ändern: "Wir haben etwas Besonderes vor."