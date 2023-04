Voss-Tecklenburg hofft weiter auf WM-Teilnahme von Gwinn

"Giulia hat die Bereitschaft, alles dafür zu tun, um diese ganz kleine Chance, auf diesen WM-Zug aufzuspringen, wahrzunehmen", sagte Voss-Tecklenburg im Interview mit Sky und fügte an: "Sie ist in der Reha sehr weit."

Gwinn steht seit 2019 bei Bundesligist Bayern München unter Vertrag und wurde bei der EM 2022 als Vize-Europameisterin in die "Elf des Turniers" gewählt. Die WM findet in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) statt. In der Gruppenphase treffen die DFB-Frauen auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.