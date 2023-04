Barcelona: Finanzierungsplan für Stadionumbau steht

Die Arbeiten am Stadion sollen am 1. Juni beginnen und nach drei Jahren abgeschlossen sein. Die Heimspiele in der nächsten Saison wird die Mannschaft um Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen im Olympiastadion Lluis Companys austragen. Die Begegnungen in der Spielzeit 2024/2025 sollen mit einer reduzierten Zuschauerkapazität wieder im Camp Nou stattfinden. Nach dem Umbau soll das Stadion über 100.000 Fans Platz bieten.