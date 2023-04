Bundesliga droht Schreckensszenario! Absteiger schaden Attraktivität - Kolumne von Tobias Holtkamp

Bundesliga: Traditionsvereine sind für die Attraktivität elementar

HSV-Aufstieg wäre „extrem wichtig“

„Im Angesicht der aktuellen Lage muss man schon ganz klar sagen, dass ein Hamburger Aufstieg für die Liga extrem wichtig wäre“, konstatierte am Wochenende ein hochrangiger Bundesliga-Funktionär in kleiner Runde.

Trotzdem drohen in der neuen Saison viele Begegnungen, die in Sachen Einschaltquote den aktuellen Minusrekord locker unterbieten können. Hoffenheim gegen Augsburg kam bei Sky in dieser Saison auf nur 22.000 Zuschauer. In der letzten Saison bildete Mainz gegen Fürth den schwächsten Wert (11.900; Quelle: Sport Bild).