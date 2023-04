NFL: Jets holen Rodgers per Trade von den Packers

So tauschen die beiden Teams ihre Erstrundenpicks in diesem Jahr. Zudem erhalten die Packers einen Zweit- und Sechstrundenpick der Jets im kommenden Draft und einen Zweitrundenpick 2024.

Rodgers kritisiert Packers

Damit bekommt Rodgers seinen Wunsch, den er bereits Mitte März geäußert hatte. „Ich habe für mich die Entscheidung getroffen: Ich will spielen - und ich will für die New York Jets spielen“, sagte der Superstar in der Show des ehemaligen Football-Profis Pat McAfee.