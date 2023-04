Krösche nimmt Glasner und Spieler in die Pflicht

Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat nach acht Spielen ohne Sieg in der Bundesliga Trainer Glasner und die Spieler in die Pflicht genommen.

Frankfurt am Main (SID) - Sportvorstand Markus Krösche von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat nach acht Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga Trainer Oliver Glasner und die Spieler in die Pflicht genommen. „Jetzt geht es nicht mehr darum, dass wir die Themen besprechen, sondern dass wir auf dem Platz handeln. Dazu müssen jetzt alle einen Schritt mehr machen als wir es in den vergangenen Wochen gemacht haben: das Trainer-Team muss gute Entscheidungen treffen, die Spieler müssen ihre Leistung bringen“, sagte Krösche im Sky-Interview.