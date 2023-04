"Körperlich in einem Zustand, der nicht für die Bundesliga geschaffen ist": Das bemängelt Magath an Boateng

Felix Magath äußert im STAHLWERK Doppelpass Kritik an Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng, hebt aber auch dessen Bedeutung für Hertha BSC hervor.

„Körperlich ist er in einem Zustand, der nicht für die Bundesliga geschaffen ist“, sagte der Ex-Trainer der Berliner im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 über den 36-Jährigen.

Dafür besitze der Hertha-Star andere Qualitäten, die für den Tabellenletzten unabdingbar sind: „Von der Persönlichkeit her war Boateng der wichtigste Spieler der vergangenen Saison, wahrscheinlich auch in dieser“, betonte Magath.

Magath war mit Boateng im Abstiegskampf

Erst in der vergangenen Saison steckte der 69-Jährige in der gleichen Situation wie der neue Chef-Trainer Pal Dardai jetzt. Damals schaffte es Magath, das Kellerkind vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga zu bewahren, allerdings nicht ohne die Hilfe von Boateng. Magath hörte damals auf seinen wichtigsten Spieler und das zahlte sich aus.