Zückt eure Handys! 1,5 Millionen Preisgeld für Call of Duty Mobile

Schnappt euch eure Smartphones und fangt das Grinden an! Die ESL FACEIT Group nimmt ab sofort Call of Duty Mobile in die hauseigene Snapdragon Series auf und bietet für das laufende Jahr ein gigantisches Preisgeld.

1,5 Millionen US-Dollar für Call of Duty Mobile

Dass es auch hierzulande anders gehen kann, möchte die ESL FACEIT Group (EFG) mit einer neuen Turnierserie für den populären Mobile Shooter Call of Duty Mobile unter Beweis stellen. Gemeinsam mit Activision plant die EFG zwei Jahre lang das Spiel zu unterstützen und ruft für das laufende Jahr ein Preisgeld in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar aus. Damit ist CoD Mobile der insgesamt zehnte Titel, der innerhalb der Snapdragon Pro Series stattfindet.

Losgehen soll es bereits am 27. April, wenn die Snapdragon Pro Series in ihre dritte Season, zu der nun auch Call of Duty Mobile zählt, startet. Zunächst wird es Qualifier innerhalb der eigenen Region geben, gefolgt Mobile Open und Mobile Challenge Events. Pro Region ist ein Prizepool von insgesamt 300.000 US-Dollar ausgeschrieben. Die Weltmeisterschaft an sich, die in diesem Jahr im Dezember stattfindet, bietet eine Summe von insgesamt einer Million US-Dollar.