Erneutes Remis bei der Schach-WM zwischen Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren

Das elfte und bislang kürzeste Spiel der Schach-WM zwischen den Großmeistern Jan Nepomnjaschtschi und Ding Liren ist mit einem weiteren Remis geendet. Somit führt der Russe im Duell mit dem Chinesen weiter mit einem Punkt Vorsprung (6,0:5,0). Für den Gesamtsieg werden 7,5 Punkte benötigt. Die beiden ermitteln bei der WM in Astana/Kasachstan den Nachfolger des Norwegers Magnus Carlsen.

Wie bereits am Sonntag gab es auch am Montag einen schnellen Schlagabtausch, bereits nach 39 Zügen einigten sich die beiden Kontrahenten auf ein Remis. Es war das vierte nacheinander, in den ersten sieben Partien hatte es fünf Entscheidungen gegeben.