Bier-Eklat: Zwickau droht Niederlage am Grünen Tisch

Spielabbruch! Diese Bierdusche sorgt für Eklat in 3. Liga

Dem FSV Zwickau drohen nach dem Bier-Eklat in der Partie gegen Rot-Weiss Essen nicht nur finanzielle Konsequenzen.

Fußball-Drittligist FSV Zwickau wird der Bier-Eklat in der Partie gegen Rot-Weiss Essen wohl auch sportlich teuer zu stehen kommen.

In der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heißt es in Paragraf 18, Absatz 4: „Trifft eine Mannschaft oder ihren Verein ein Verschulden an dem Spielabbruch, ist das Spiel dem oder den Schuldigen mit 0:2 Toren für verloren zu werten.“