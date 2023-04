Schwimm-Star Peaty: "In einer selbstzerstörerischen Spirale befunden"

Der dreimalige Schwimm-Olympiasieger Adam Peaty hat erneut offen über seine mentalen Probleme gesprochen. „Ich habe mich in einer selbstzerstörerischen Spirale befunden“, erklärte der 28-Jährige in einem Interview mit The Times . Es mache ihm nichts aus das zuzugeben, „weil ich ein Mensch bin“, sagte Peaty: „Indem ich es ausspreche, kann ich anfangen, Antworten zu finden.“

Er sei an einen Punkt in seiner Karriere gekommen, "an dem ich mich nicht mehr wie ich selbst fühlte", beim Schwimmen sei er "nicht mehr glücklich" gewesen. "Ich hatte meine Hand über dem Selbstzerstörungsknopf schweben, denn wenn ich nicht das gewünschte Ergebnis erreiche, zerstöre ich mich selbst", sagte der mehrfache Welt- und Europameister.

Wegen seiner anhaltenden mentalen Probleme gehört der Schwimm-Star in diesem Jahr nicht zu Großbritanniens Aufgebot für die WM in Japan (14. bis 30. Juli). Bei den Olympischen Spielen in Rio (2016) und in Tokio (2021) hatte Peaty Gold über 100 m geholt und sich auch mit der Lagen-Mixed-Staffel über 4x100 m den Sieg gesichert. In Paris will er 2024 erneut an den Start gehen.