Löwen schlagen Schweizer! MAD Lions schnappen sich dritte Split-Meisterschaft

In einem mehr als spannenden Finale des LEC Spring Splits bewiesen die MAD Lions Nervenstärke und bezwangen Team BDS in einem waschechten Reverse Sweep © Michal Konkol/Riot Games

Klar im Rückstand und dann doch noch Champion! Die MAD Lions und Team BDS lieferten am vergangenen Sonntag ein hochklassiges Match ab, in dessen Verlauf schon früh eine Mannschaft als Sieger hätte feststehen können.

Die Schweizer legen dominant vor!

Die Rache der Löwen

Damit sicherte sich das Team die mittlerweile dritte Split-Meisterschaft der LEC und darf sich zudem über die Teilnahme am Mid-Season-Invitational in London freuen. Neben den MAD Lions ist auch G2 Esports im Vereinigten Königreich mit von der Partie, da das Team im Laufe des Winter Splits den Champion-Titel gewann. Doch im Gegensatz zur den Löwen muss G2 bereits in der Play-In-Stage um den Einzug in die Gruppenphase kämpfen.