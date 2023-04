Konfettiregen in Atlanta: NBA-Playoff-Spiel gegen Celtics unterbrochen

Schlag in die Kronjuwelen! Der King am Boden

Normalerweise regnet es Konfetti, wenn Feiern angesagt ist, in Atlanta war das in der Nacht zum Montag anders. Kurz vor dem Ende des ersten Viertels im NBA-Playoff-Spiel zwischen den heimischen Hawks und Rekordmeister Boston Celtics segelten plötzlich Papierschnipsel aus dem riesigen Videowürfel auf den Basketballcourt und in die Zuschauerreihen, die Schiedsrichter mussten unterbrechen.