NBA: Curry-Aussetzer bleibt unbestraft

Trotz zweier Aussetzer seines Superstars Steph Curry hat NBA-Champion Golden State Warriors in einem Play-off-Krimi gegen die Sacramento Kings zum 2:2 ausgeglichen. Beim spektakulären 126:125 im vierten Spiel der Erstrundenserie verwarf Curry in den letzten Sekunden zunächst frei von der Dreier-Linie, was untypisch für ihn ist. Dann zeigte er im Aufbau unter Druck des Gegners eine Auszeit an - doch die Warriors hatten gar keine mehr.