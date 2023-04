Farke traut Union die Champions League zu

Während Trainer Urs Fischer von Union Berlin auch nach dem Sieg bei Borussia Mönchengladbach nichts von der Champions League wissen wollte, sieht zumindest Daniel Farke die Köpenicker auf dem besten Weg in die Königsklasse. „Union ist zu 100 Prozent ein Kandidat. Wenn du nach 29 Spieltagen in so einer Position bist, hast du alle Chancen. Ich traue ihnen das auf jeden Fall zu“, sagte Gladbach-Coach Farke am Sonntagabend.