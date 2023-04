XFL: Houston trotzt doppeltem Coach-Crash

Am letzten Spieltag der Regular Season geben sich die Houston Roughnecks keine Blöße. Beim Sieg in Arlington zeigen sogar die Coaches vollen Körpereinsatz.

Phillips wurde im ersten Viertel an der Seitenlinie vom eigenen Linebacker Chauncey Rivers getackelt. Aber Phillips rappelte sich sofort wieder auf und ließ sich vom Publikum feiern.

Härter traf es Johnson. Der 67-Jährige bekam später im Spiel einen Helm ab und trug eine blutende Wunde an der Stirn davon. Später sagte er im Interview, dass er mit vier Stichen genäht werden musste.

Aber der Einsatz hat sich gelohnt. Am zehnten und letzten Spieltag der Regular Season feierten die Texaner den siebten Sieg und untermauerten so ihren Spitzenplatz in der South Division.