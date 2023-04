FC Bayern: Kahn-Aus? Aufsichtsrat tagt wegen Vorstandsboss

Kahn vor Aus? Das sagte er Effenberg am Telefon

Oliver Kahn gerät beim FC Bayern unter Druck. Der Aufsichtsrat kommt in wenigen Wochen zu einer Sitzung zusammen - dort geht es auch um die Zukunft des Bayern-Bosses.

Was passiert mit Oliver Kahn?

Die schwache Phase des FC Bayern, die in der 1:3-Pleite am Samstag beim 1. FSV Mainz gipfelte, lässt auch die Kritik am Vorstandsboss des FC Bayern immer größer werden. Bereits nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City hatte SPORT1 berichtet, dass es um den 53-Jährigen schon länger interne Diskussion gibt - losgelöst vom sportlichen Abschneiden.