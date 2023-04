Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Union Berlin, 0:1 (0:0)

Am Sonntag begrüßte Borussia Mönchengladbach den 1. FC Union Berlin. Die Begegnung ging mit 1:0 zugunsten des Gasts aus. Einen packenden Auftritt legte Union dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Erfolg für die Mannschaft von Coach Urs Fischer geendet.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Sheraldo Becker brach für den 1. FC Union Berlin den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Urs Fischer setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jordan Siebatcheu und Morten Thorsby auf den Platz (68.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Union und der Borussia aus.