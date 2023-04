Gewichtheben: Hofmann holt bei EM-Abschluss Bronze

Matthäus Hofmann sichert sich Bronze in Jerewan © AFP/SID/.

Zum Abschluss der Gewichtheber-Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan hat Matthäus Hofmann die Bronzemedaille im Reißen gewonnen.

Zum Abschluss der Gewichtheber-Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan hat Matthäus Hofmann die Bronzemedaille im Reißen gewonnen. In der Kategorie bis 102 Kilo schaffte Hofmann 172 Kilo. In der Zweikampfwertung belegte er mit 373 kg den fünften Rang.