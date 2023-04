FA Cup: ManUnited siegt dramatisch vom Punkt - und trifft auf ManCity

Der englische Rekordmeister, der am vergangenem Donnerstag im Viertelfinale der Europa League am FC Sevilla gescheitert war, gewann am Sonntag das Halbfinale gegen Brighton & Hove Albion 7:6 im Elfmeterschießen. Victor Lindelöf traf zur Entscheidung, zuvor hatte Solly March als einziger Schütze vergeben.