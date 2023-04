"Daran sind viele Trainer gescheitert"! Deutliche Worte von Magath zu BVB-Kapitän Reus, Hummels und Müller

Magath wird deutlich: „Diese Spieler unterdrücken das, was nachkommt“

„Das sind die größten Probleme. Daran sind schon viele Trainer gescheitert. Er (der Spieler, Anm. d. Red.) will nicht aufhören, und wenn er in einem Verein groß geworden ist wie Reus in Dortmund, dann hat er viel Sympathien, viel Unterstützung. Und es will ja niemand etwas gegen den Spieler“, meinte Magath.