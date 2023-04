NBA: Lebenslang! Schwester von NBA-Star wegen Mordes verurteilt

Schlag in die Kronjuwelen! Der King am Boden

In der NBA muss Kawhi Leonard wegen einer Knieverletzung in den Playoffs pausieren. Nun muss er auch privat einen harten Schlag hinnehmen. Eine Schwester des Clippers-Star wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt.

Der Riverside County Superior Court in Kalifornien kam zu dem Schluss, dass die 39-Jährige am 31. August 2019 im Pechanga Resort Casino in Temecula Afaf Anis Assad in einer Toilette überfallen hat.