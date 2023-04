Volleyball: Friedrichshafen folgt Berlin ins Finale

Zum zehnten Mal nacheinander stehen sich im Finale um die deutsche Meisterschaft die Berlin Recycling Volleys und der VfB Friedrichshafen gegenüber. Die Süddeutschen setzten sich am Sonntag im Halbfinale gegen SVG Lüneburg durch ein 3:1 (25:20, 22:25, 25:17, 25:22) mit 3:1 durch. Titelverteidiger Berlin hatte sein Ticket bereits in der Vorwoche gegen die SWD Powervolleys Düren gelöst (3:0).

In der Finalserie (best of five) hat die Berliner Mannschaft von Trainer Cedric Enard die Chance, nach Titeln mit Rekordsieger Friedrichshafen (13) gleichzuziehen. Die BR Volleys waren zuletzt sechsmal in Folge Meister geworden.