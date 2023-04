Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig, 2:0 (1:0)

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Adam Hlozek das 1:0 zugunsten von Leverkusen (40.). Ein Tor auf Seiten der Mannschaft von Trainer Xabier Alonso Olano machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Marco Rose von Leipzig nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Kevin Kampl blieb in der Kabine, für ihn kam Christopher Nkunku. Xabier Alonso Olano setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Nadiem Amiri und Sardar Azmoun auf den Platz (68.). Marco Rose wollte RB Leipzig zu einem Ruck bewegen und so sollten Emil Forsberg und André Silva eingewechselt für Amadou Haidara und Timo Werner neue Impulse setzen (81.). In der 86. Minute verwandelte Amiri vor 29.085 Zuschauern einen Elfmeter zum 2:0 für Bayer 04 Leverkusen. In derselben Minute hatte Dominik Szoboszlai von RB die Ampelkarte kassiert. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Schlager (Hügelsheim) siegte Bayer gegen Leipzig.