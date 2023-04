Bundesliga: Sport-Club Freiburg – FC Schalke 04, 4:0 (2:0)

Michael Gregoritsch brachte S04 per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der siebten und 35. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den Sport-Club Freiburg ging es in die Kabine. In der Halbzeitpause änderte Thomas Reis das Personal und brachte Leo Greiml und Michael Frey mit einem Doppelwechsel für Moritz Jenz und Dominick Drexler auf den Platz. Lucas Höler ließ den Anhang des SC unter den 34.700 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Thomas Reis wollte Schalke zu einem Ruck bewegen und so sollten Mehmet Aydin und Thomas Ouwejan eingewechselt für Henning Matriciani und Jere Uronen neue Impulse setzen (61.). Mit Gregoritsch und Ritsu Doan nahm Christian Streich in der 73. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Nils Petersen und Noah Weißhaupt. Matthias Ginter stellte schließlich in der 82. Minute den 4:0-Sieg für Freiburg sicher. Letztlich feierte der Sport-Club Freiburg gegen den FC Schalke 04 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.