Rallye: Evans gewinnt in Kroatien

Toyota-Pilot Elfyn Evans sichert sich Sieg in Kroatien © AFP/SID/-

Bei der ersten Rallye nach dem Tod von Craig Been in Kroatien hat Elfyn Evans (34) im Toyota den Sieg eingefahren.

Bei der ersten Rallye nach dem Tod von Craig Been in Kroatien hat Elfyn Evans (34) im Toyota den Sieg eingefahren. Der zweite Platz beim vierten WM-Lauf ging an Ford-Fahrer Ott Tänak (35), Beens Hyundai-Team holte durch Esapekka Lappi (32) Rang drei.