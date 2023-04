Torjäger Lindberg bleibt doch in Berlin

Hans Lindberg geht doch ein weiteres Jahr in der Handball-Bundesliga auf Torejagd.

Hans Lindberg geht doch ein weiteres Jahr in der Handball-Bundesliga auf Torejagd. Der 41-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Füchsen Berlin bis Sommer 2024. Der Rechtsaußen aus Dänemark ist auf dem Weg, der erfolgreichste Torschütze der Bundesliga zu werden. In der nächsten Saison könnte Lindberg, der seit 2016 in Berlin spielt, den Südkoraner Kyung-Shin Yoon (2904 Tore) überholen.