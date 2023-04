Bundesliga: Chancenlos! Schalke geht in Freiburg unter

Schalke kann in Freiburg nicht an seine Leistung aus der Vorwoche gegen Hertha BSC anknüpfen. Die Knappen bleiben bei starken Freiburgern chancenlos.

Freiburg hat unterdessen seine Champions-League-Ambitionen eindrucksvoll untermauert und kletterte vorübergehend auf Platz drei . Es herrsche „gute Laune, sehr gute Laune. Es war extrem wichtig. Wir wollten vorlegen, das ist doch klar“, sagte Gregoritsch bei DAZN : „Es ist uns Gott sei Dank super gelungen, der Sieg war sehr, sehr verdient. Es ist für uns nicht selbstverständlich, Spiele so zu gestalten und zu gewinnen.“

Gregoritsch-Doppelpack zieht Schalke den Zahn

Von Beginn an waren es die Hausherren, die das Tempo vorgaben und die ersten Chancen herausspielten. In der siebten Minute nutzte der wiedergenesene Michael Gregoritsch dann einen Fehler in der Schalker Hintermannschaft und traf nach feinem Zuspiel von Ritsu Doan zum 1:0.