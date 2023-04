Nach Blitzstart: Newcastle überrollt Tottenham

Newcastle United hat nach einem beeindruckenden Sieg die Rückkehr in die Champions League nach mehr als 20 Jahren Pause fest im Blick. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Teammanager Eddie Howe in der englischen Fußballmeisterschaft 6:1 (5:0) gegen Tottenham Hotspur durch und führte die Londoner insbesondere in der Anfangsphase vor.