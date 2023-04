Angeschlagener Rune triumphiert erneut in München

Holger Rune setzt sich beim ATP-Turnier in München durch © AFP/SID/Christof STACHE

Der Däne Holger Rune hat trotz Schmerzen in der Schulter und im Knöchel seinen Vorjahressieg beim Sandplatzturnier in München wiederholt. Der 19-Jährige kämpfte sich in der Neuauflage des Endspiels von 2022 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp sichtlich gehandicapt zum 6:4, 1:6, 7:6 (7:3). Dabei wehrte Rune vier Matchbälle ab und triumphierte nach 2:52 Stunden.