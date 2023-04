2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – Holstein Kiel, 3:0 (1:0)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 12.026 Zuschauern bereits flott zur Sache. Patrick Mainka stellte die Führung des 1. FC Heidenheim 1846 her (2.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Tim Kleindienst ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für Heidenheim. Jan-Niklas Beste verwandelte in der 75. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung der Elf von Coach Frank Schmidt auf 3:0 aus. Mit einem Doppelwechsel wollte Holstein Kiel frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Marcel Rapp Fiete Arp und Alexander Mühling für Fabian Reese und Steven Skrzybski auf den Platz (76.). Mit Denis Thomalla und Beste nahm Frank Schmidt in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dzenis Burnic und Christian Kühlwetter. Am Ende stand der 1. FC Heidenheim 1846 als Sieger da und behielt mit dem 3:0 die drei Punkte verdient zu Hause.