Regensburg verpasst Befreiungsschlag gegen Kaiserslautern

Jahn Regensburg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst. Gegen den 1. FC Kaiserslautern kam der SSV am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus und blieb im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Regensburg steckt mit 28 Punkten tief im Tabellenkeller. Kaiserslautern (44) ist gefestigt in oberen Hälfte. Regensburg beendete das Spiel nach der Roten Karte für Benedikt Saller (74.) in Unterzahl.