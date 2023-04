Anzeige

Doppelpass LIVE: BVB, Bayern und Abstiegskampf! Diskussion mit Magath im Liveticker

Für diese Aussage erntet Effenberg Applaus

Der FC Bayern taumelt, der BVB übernimmt die Tabellenführung. Der STAHLWERK Doppelpass JETZT LIVE im Free-TV - und die wichtigsten Aussagen hier im LIVETICKER.

Der STAHLWERK Doppelpass jetzt im LIVETICKER.

+++ Sommer? „Keine Weltklasse“ +++

Auch die Leistung von Keeper Yann Sommer sorgt einmal mehr für Diskussionen. Der Schweizer sah beim 1:1-Ausgleichstreffer durch Mainz nicht ganz glücklich aus. „Er hat große internationale Klasse, aber keine Weltklasse“, urteilt Effenberg. „Er ist trotzdem ein sehr guter Torhüter“, fügt Magath hinzu. Als Trainer würde er den Schlussmann nicht infrage stellen.

+++ Effenberg widerspricht Magath +++

Die Bayern-Profis haben nach der Mainz-Pleite drei Tage freibekommen. Magath findet diese Entscheidung in der heißen Phase der Saison nicht gut. „Das hat er anscheinend in England gelernt“, sagt Magath über Tuchels Beschluss. Effenberg kontert: „Ich hätte den Jungs auch drei Tage freigegeben, um den Kopf freizubekommen.“ Außerdem erkennt er kein Konditionsproblem innerhalb der Mannschaft, was Magath zuvor bereits bemängelte. „Wenn du jetzt nicht bei 100 Prozent bist, ist das ganze Jahr was schiefgelaufen“, stellt Effenberg klar.

+++ Tuchel-Interview „das verkehrte Zeichen“ +++

Nach dem Debakel in Mainz gab Bayern-Trainer Tuchel ein zurückhaltendes Interview inklusive einer bitteren Analyse. „Im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat, wir wirken ausgelaugt“, bilanzierte der Trainer und vermied eine Kampfansage. Effenberg ist mit dem Interview nicht ganz einverstanden. Tuchels Analyse sei zwar „ehrlich“ und „schonungslos“ gewesen. „Aber es war das verkehrte Zeichen nach Dortmund“, meint der SPORT1-Experte.

"Tuchel fast schon für die neue Saison beschädigt"

+++ Magath verteidigt Salihamidzic +++

Der Blick der Expertenrunde richtet sich nun auf den FC Bayern. Magath führt die aktuelle Krise der Münchner unter anderem auf den Umbruch auf der Führungsebene zurück. „Mit Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sind zwei fast gleichzeitig gegangen, die den Klub über Jahre erfolgreich geführt haben“, erklärt der 69-Jährige.

In der Kritik steht auch immer wieder Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Magath kann das nicht ganz nachvollziehen. „Am Anfang der Saison hat jeder Salihamidzic gelobt“, führt er an. Für die Zusammenstellung des Kaders hätten auch die Medien positive Worte gefunden. „Wie kann das jetzt anders sein?“, fragt Magath und schlussfolgert: „Dann sollte man vielleicht nicht Salihamidzic kritisieren.“

+++ Magath kritisiert BVB-Ansage +++

In der laufenden Woche gaben sowohl Sportdirektor Sebastian Kehl als auch Trainer Edin Terzic öffentlich den Titelgewinn in der Bundesliga als BVB-Ziel aus. Magath kritisiert den Zeitpunkt der Ansage: „Warum erst sechs Wochen vor Schluss? Das muss doch vollkommen unabhängig davon sein, dass man gewinnen will.“ Als BVB sollte man immer mit einem Titelanspruch in die Meisterschaft gehen, meint der 69-Jährige.

+++ Wird der BVB deutscher Meister? +++

SPORT1-Experte Stefan Effenberg lobt den BVB nach der gestrigen Leistung: „Sie haben die richte Antwort gegeben nach dem Rückschlag letzte Woche. Sie können mit dem Druck umgehen, das haben sie eindrucksvoll bewiesen.“ Dortmund könne jetzt durchaus Meister werden. Effenberg begründet seine Ansicht vor allem mit den Interviews nach dem Spiel der Bayern in Mainz. Er bemerkt, dass in den Interviews mit Tuchel und Co. keine Kampfansage seitens der Münchner zu erkennen gewesen sei, „es ist eher ein Aufgeben“.

Magath entzieht sich einer klaren Antwort auf die Frage, ob der BVB nun Meister werde. „Ich bin kein Hellseher“, sagt der ehemalige Trainer: „Dann würde ich vielleicht sagen.“

Magath mit hartem Bayern-Urteil: "Führungslos und disziplinlos“

+++ Die Frage der Woche +++

Der neue Spitzenreiter Borussia Dortmund setzte am Samstag mit einem 4:0 gegen Eintracht Frankfurt ein Ausrufezeichen im Titelkampf. Passend dazu stellt Jana Wosnitza die Frage der Woche vor: „Ist der BVB auf dem Weg zum Meistertitel noch aufzuhalten?“

+++ Magath zur Krise beim FC Bayern +++

Magath spricht zum Start der Sendung auch kurz über den FC Bayern. Das Auftreten der Münchner bezeichnet er als „führungslos und disziplinlos“.

+++ Die Sendung beginnt +++

Das Warten hat ein Ende, die Sendung läuft - und Stargast Felix Magath läuft durch die Drehtür ins Hilton-Hotel am Flughafen München!

Zum Einstand blickt der 69-Jährige kurz auf Hertha BSC. „Die Aufgabe ist genauso schwierig, denn die Hertha steht da, wo sie vor einem Jahr auch stand. Jetzt sind nur noch fünf Spiele, ich hatte acht Spiele, das war vielleicht einfacher“, meint Magath über den aktuellen Tabellenletzten. Im vergangenen Jahr hatte Magath die Hauptstädter als Trainer noch vor dem Abstieg bewahrt.

+++ Erstes Thema: BVB +++

Als erstes Thema wird heute der BVB besprochen werden. Die Schwarz-Gelben sind nach dem Patzer des FC Bayern furios an die Tabellenspitze geklettert. Im Anschluss wird sich der Blick der Expertenrunde natürlich auch genauer auf den kriselnden Rekordmeister richten.

+++ Die Doppelpass-Gäste +++

Wie gewohnt moderiert Florian König gemeinsam mit Jana Wosnitza. Neben SPORT1-Experte Stefan Effenberg begrüßt das Duo im STAHLWERK Doppelpass auch Felix Magath (Trainer-Legende), Thomas Wagner (Kommentator bei RTL & Magenta Sport), Guido Schäfer (Chefreporter Leipziger Volkszeitung) sowie Oliver Müller (Freier Journalist & Podcaster).

+++ Der STAHLWERK Doppelpass LIVE im Free-TV +++