Handball-Kracher: Flensburg droht beim THW Kiel der ultimative Albtraum

Im 108. Nord-Derby treffen die beiden Handball-Giganten THW Kiel und Flensburg-Handewitt aufeinander. Die SG hat in den vergangenen Tagen zwei Titelchancen verspielt - nun geht es auch in der Liga um alles.

Erst das Pokal-Aus gegen die Rhein-Neckar-Löwen in Köln (31:38), dicht gefolgt vom bitteren K.o. in der European League gegen Granhollers : Innerhalb von nur vier Tagen sind dem dreimaligen Deutschen Meister zwei Titel durch die Lappen gegangen.

Nun geht es im Klassiker beim Erzrivalen THW Kiel auch in der Bundesliga um alles.

SG Flensburg-Handewitt hat bittere Woche hinter sich

Unter den vier verbliebenen Top-Anwärtern hat der Tabellen-Vierte Flensburg im wilden Titelrennen in der HBL aktuell die schwächste Ausgangsposition (39:11), Ligaprimus Kiel die beste (41:9). Eine Niederlage gegen den direkten Konkurrenten am 27. von 34 Spieltagen dürfte für Flensburg verhängnisvoll werden.

Und die Aufgabe wird erschwert durch das mentale Loch, in das speziell die klare Heimniederlage gegen Granhollers den Champions-League-Sieger von 2014 gestürzt hat: „Diese Niederlage wird uns lange begleiten“, sagte Trainer Mike Machulla.

Für die SG war das Aus in eigener Halle zusätzlich schmerzhaft, weil das Final Four in der eigenen Halle stattfindet.