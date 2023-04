"Alle sind draufgesprungen": Kahn reagiert auf Fjörtoft-Tweet - Bayern-Boss zeigt Zähne

Oliver Kahn spricht über seine eigene Zukunft. Von einem vorzeitigen Aus - wie von Jan Aage Fjörtoft in den Raum gestellt - will der Bayern-Boss nichts wissen. Der Titan gibt sich kämpferisch.

Der Vorstandsboss war am Donnerstag in die Schlagzeilen geraten, nachdem der Ex-Profi und Journalist Jan Aage Fjörtoft behauptet hatte, dass Kahns Aus in München nur eine Frage der Zeit sei.