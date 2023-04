NBA-Playoffs: Lakers melden sich zurück - LeBron und Schröder feiern nächsten Sieg

Erfreulicher Spieltag für die Los Angeles Lakers. Das Team um den Deutschen Dennis Schröder übernimmt nach einem Sieg in den NBA-Playoffs wieder die Kontrolle.

Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft kam mit dem Rekordmeister im dritten Spiel gegen die Memphis Grizzlies zu einem 111:101, die Lakers führen in der Best-of-seven-Serie nun mit 2:1 und können in der Nacht auf Dienstag in einem weiteren Heimspiel nachlegen.