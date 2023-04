Formel-E-Pilot Rast fährt privat kein Elektro-Auto

Der dreimalige DTM-Champion und aktuelle Formel-E-Fahrer Rene Rast (36) hat verraten, dass er abseits der Rennstrecke noch am Verbrenner festhält. "Ich fahre privat noch ein herkömmliches Auto wegen der langen Strecken. Ich habe nicht die Zeit, die Routen nach Ladesäulen zu planen, wo die Stopps sehr lange dauern. Die Lade-Infrastruktur ist ein großes Problem", erklärt er in einem Interview mit der Bild.

In der Formel E fährt Rast für McLaren, ein Team, das auch in der Formel 1 aktiv ist. Doch im Gegensatz zur boomenden Motorsport-Königsklasse genießt die elektrische Serie deutlich weniger Aufmerksamkeit, wie Rast weiß: "Der allgemeine Motorsport-Fan hat eine Abneigung gegen Elektro. Es musst laut sein, stinken und die Motoren müssen zu hören sein. Aber anders als in der Formel 1, weiß man in der Formel E nie wer gewinnt. Wir sind eine extrem spannende Serie. Die Abneigung muss fallen und die Leute müssen offener werden."