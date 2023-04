Trotz Tabellenführung: Für Kehl hat sich nicht viel geändert

Der BVB hat fünf Spieltage vor Saisonende nun einen Punkt Vorsprung auf den kriselnden Serienmeister Bayern München. "Es werden noch ein paar harte Spieltage. Wir wissen, wie schwer es schon in Bochum am Freitagabend sein wird", erklärte Kehl. Nach dem leichtfertig verschenkten Sieg in Überzahl beim VfB Stuttgart (3:3) sei "das Tabellenbild heute aber deutlich angenehmer als letzte Woche, sich in den Arsch zu kneifen".