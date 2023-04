Bayern-Debakel: Tuchels bittere Analyse spricht Bände - "einfach zu viel passiert"

Der FC Bayern ist die Tabellenspitze los - und in einer schmerzhaften neuen Realität angekommen. Trainer Thomas Tuchel liefert in seiner bitteren Analyse einen Erklärungsansatz für die aktuelle Misere.

Der Coach fasste die schmerzhafte neue Realität des deutschen Rekordmeisters so in Worte: „Wir können offensichtlich nicht ohne individuelle Fehler und Konzentrationsmängel spielen. Uns fehlt die Energie, mit Rückschlägen umzugehen.“

Tuchel: „Es ist einfach zu viel passiert“

Der Glaube an die Wende schwindet bei den sonst so selbstbewussten Bayern. „Im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat, wir wirken ausgelaugt“, bilanzierte Tuchel: „Die Punkte gehen weg wie Sand durch die Hände. Es kämpft jeder mit sich selbst.“

Dabei habe es in Mainz „keine Not“ gegeben, das Spiel zu verlieren: „Dann kriegen wir in zwölf Minuten drei Tore und können uns nicht mehr aufbäumen. Geht nicht, ich weiß nicht wieso.“ Selbst Durchhalteparolen waren nach dem neuen Tiefpunkt nicht mehr drin.

Bayern-Stars brauchen ein bisschen Abstand

Auch wenn Vorstandsboss Oliver Kahn nichts von einer Verunsicherung in der Mannschaft wissen will (“Ach, Unsicherheit. Was denn für eine Unsicherheit? Wieso soll es denn Unsicherheit geben, wir waren hier doch mit zwei Punkten Vorsprung dran.“), meinte Tuchel: „In der zweiten Halbzeit kommen die Mainzer aus dem absoluten Nichts zum Ausgleich, es war keine Drangphase, kein Aufbäumen im Stadion. Dann muss man sagen, dass wir keine Energie haben, darauf zu reagieren.“