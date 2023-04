Anzeige

AFC Wrexham: Hollywood-Star im Freudentaumel! Traditionsklub feiert Aufstieg vor Augen von Ryan Reynolds und Paul Rudd Hollywood-Star im Freudentaumel!

Ryan Reynolds in Ehrfurcht vor Sir Alex Ferguson

SPORT1

Der AFC Wrexham ist zurück in der vierten englischen Liga. Der Klub von Hollywood-Star Ryan Reynolds macht den Aufstieg am vorletzten Spieltag perfekt - auch ein weiterer prominenter Schauspieler ist vor Ort.

Riesenjubel beim AFC Wrexham!

Der walisische Traditionsklub mit prominenten Eigentümern ist zurück in der englischen League Two. Wrexham, der drittälteste noch existierende Profi-Klub der Welt, machte den Aufstieg am vorletzten Spieltag der National League perfekt.

Anzeige

Vor den Augen von Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney feierten die Red Dragons einen 3:1-Erfolg gegen Boreham Wood und sind damit nicht mehr vom Spitzenplatz der fünftklassigen National League zu verdrängen.

Wrexham dreht Partie - Reynolds und Rudd auf der Tribüne

Dabei musste Wrexham zunächst bangen, nachdem Lee Ndlovu die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung gebracht hatte. Doch Elliott Lee (15. Minute) und Paul Mullin (52. und 71.) drehten die Partie vor 10.000 Zuschauern im Racecourse Ground und sorgten nach 15 Jahren Abstinenz für die Rückkehr in die Viertklassigkeit.

Reynolds, der den Erfolg auf der Tribüne bejubelte, hatte prominente Unterstützung dabei. Hollywood-Star und „Ant-Man“ Paul Rudd gab sich die Ehre und schaute sich das Spiel gemeinsam mit „Deadpool“ Reynolds an.

Gemeinsam mit seinem Kollegen McElhenney (“It‘s Always Sunny in Phialdephia“) hatte Reynolds den Traditionsklub im Jahr 2020 für knapp 2,3 Millionen Euro gekauft und ihm in der Folge zu massiver Beliebtheit verholfen.

Vor allem in den USA erfreut sich der Klub wachsender Popularität, unter anderem brachten die Eigentümer eine Doku im Netflix-Stil über den Klub heraus. Auch die sozialen Kanäle des Klubs sind seit der Übernahme regelrecht explodiert.