Ringen: Schwarz und Kraemer in der Hoffnungsrunde

Die Griechisch-Römisch-Ringer Roland Schwarz (Gewichtsklasse bis 82 kg) und Christopher Kraemer (60 kg) dürfen am letzten Tag der Europameisterschaften in Zagreb noch auf Bronze hoffen. Weil ihre Bezwinger am Samstag jeweils den Endkampf erreichten, dürfen beide am Sonntag in der Hoffnungsrunde nochmals auf die Matte.