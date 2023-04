Bundesliga: Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, 4:0 (3:0)

Jude Bellingham brachte Borussia Dortmund in der 19. Minute in Front. Der Treffer von Donyell Malen ließ nach 24 Minuten die 81.365 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung des Tabellenprimus. Nach nur 25 Minuten verließ Nico Schlotterbeck von den Gastgebern das Feld, Niklas Süle kam in die Partie. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Mats Hummels den Vorsprung der Mannschaft von Edin Terzic auf 3:0 (41.). Der tonangebende Stil des BVB spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Oliver Glasner schickte Daichi Kamada aufs Feld. Ansgar Knauff blieb in der Kabine. Eigentlich war Eintracht Frankfurt schon geschlagen, als Malen das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (66.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Edin Terzic, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Marius Wolf und Marco Reus kamen für Raphael Guerreiro und Julian Brandt ins Spiel (70.). Mit Bellingham und Sebastien Haller nahm Edin Terzic in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Salih Özcan und Youssoufa Moukoko. Letztlich kam Dortmund gegen die Eintracht zu einem verdienten 4:0-Sieg.