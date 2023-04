Bayern-Patzer genutzt: Dortmund auf Meisterkurs

BVB hat Meisterschaft in eigener Hand © AFP/SID/INA FASSBENDER

Borussia Dortmund hat den markigen Worten von Sportdirektor Sebastian Kehl kernige Taten folgen lassen und ist an die Tabellenspitze gestürmt.

Borussia Dortmund hat den markigen Worten von Sportdirektor Sebastian Kehl kernige Taten folgen lassen und ist an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic nutzte den nächsten Patzer von Serienchampion Bayern München eiskalt aus und hält nach einem 4:0 (3:0) gegen Eintracht Frankfurt fünf Spieltage vor Saisonende alle Meistertrümpfe bei einem Punkt Vorsprung in der Hand.

Jude Bellingham (19.), Donyell Malen (24.) und Mats Hummels (41.) legten mit ihren Toren schon vor der Pause den Grundstein zum neunten Heimsieg in Serie und brachten das Stadion zum Beben. Der kaum zu stoppende Malen (66.) erhöhte nach dem Wechsel. Die kriselnde Eintracht wartet damit seit acht Ligaspielen auf einen Sieg, die erneute Europacup-Teilnahme wird immer unwahrscheinlicher.

Die Stimmung auf der Südtribüne erlebte nach der Münchner Niederlage in Mainz (1:3) ihren ersten Höhepunkt, und der BVB war von Beginn an bereit, die Vorlage dieses Mal zu nutzen. Nach der klaren Meister-Ansage von Kehl stürmten die BVB-Profis vor 81.365 Zuschauern munter los. Einen Freistoß von Malen klärte zwar Nico Schlotterbeck noch unfreiwillig und schmerzhaft per Kopf (14.), dann sorgte Bellingham für die beruhigende Führung. Der englische Nationalspieler verlud Christopher Lens und schoss überlegt ein.