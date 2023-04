MLB: Oakland Athletics ziehen nach Las Vegas - Eine Ära geht zu Ende

Die Oakland Athletics sind seit über 50 Jahren an der Bucht von San Francisco beheimatet. Nun steht ein Umzug für die Franchise an - sehr zum Leidwesen der Stadt.

Die Franchise hat eine verbindliche Verpflichtung unterzeichnet, um ein Grundstück in Las Vegas zu erwerben. Dabei handelt es sich um ein 49 Hektar großes Gelände in der Nähe des Las Vegas Strips. Dort soll ein neues Stadion mit bis zu 35.000 Sitzplätzen entstehen. Zur Saison 2027 ist die Einweihung geplant.

Dies bestätigte Teampräsident Dave Kaval. „Das ist natürlich ein sehr großer Meilenstein für uns“, erklärte der 47-Jährige. „Wir haben fast zwei Jahre nach einem geeigneten Standort in Las Vegas gesucht, der für ein langfristiges Zuhause geeignet ist.“

Die Athletics hatten sich bereits seit 20 Jahren darum bemüht, aus dem veralteten Oakland Coliseum auszuziehen. Dort ist das Team seit dem Umzug zur Saison 1968 von Kansas City nach Oakland beheimatet. Unter anderem kamen bereits Fremont und San Jose in Kalifornien in Frage, ehe dann die Waterfront von Oakland in den Fokus rückte. Dort konnte man sich allerdings nicht mit der Stadt einigen.