Mainzer Twitter Eskalation nach Bayern-Demontage: Britney Spears und der Fußballgott

Der Fußballgott, er sollte die Mainzer erhören. Auf dem Platz folgte eine geradezu unfassbare Demontage der Bayern. Auf dem Twitterkanal folgte die Komplett-Eskalation. So sah der irre Fußballnachmittag auf Twitter aus Mainzer Sicht aus:

16.55 Uhr: „LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!! NO FUCKING WAY! DRIN! DRIN! DRIN!“ - wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich hier um den Tweet zum 1:1-Ausgleich.

17.01 Uhr: „Also bei zwei Toren trinken wir auch zwei Weihschorlen. Versprochen, lieber Fußballgott“ - die Mainzer wissen, bei wem sie sich bedanken müssen. Und was einmal funktioniert hat ...

17.04 Uhr: „LEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO F****** BARRRRRRRRRRRREIROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! TOOOOOOOOOR! FÜHRUNG! ALTAAAAAAA! WAS GEHT AB?“ - .... funktioniert auch ein zweites Mal. Ob die Wienschorle schon getrunken sind zu diesem Zeitpunkt? Ungewiss.

17.10 Uhr: „WAAAAAAAAASSSSSSSSS????? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOOOON. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH. KEINE AHNUNG WAS WIR SCHREIBEN SOLLEN!!1119iuekfpoijflkj 3:1″ - Eskalation hatten wir versprochen, oder?

17.42 Uhr: „Oops, I did it again.“ - Die Mainzer lassen einen Statistik-Tweet folgen, versehen mit einem Britney-Spears-Pic. Ein bisschen Spaß muss sein. Dreimal in Folge hat der FSV die Bayern nun zuhause im April geschlagen.